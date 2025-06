Grande pole position per Fornaroli al GP Austria, davanti a Martins per soli 14 millesimi: il pilota Invicta è il primo a ottenere due pole in questa stagione di F2. Verschoor 3°, che finisce lungo e non riesce a migliorarsi, come anche Minì che rimane 4°. In F3 domina Tsolov, davanti a un sorprendente Benavides (miglior risultato in carriera). Male Camara, leader della classifica, oggi solo 7° in qualifica. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

