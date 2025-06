La F1 al Red Bull Ring di Spielberg per il GP di Austria, round numero 11 del Mondiale 2025. Oggi FP1 e FP2 rispettivamente alle 13.30 e 17. Sabato le FP3 alle 12.30, poi la lotta per la pole alle 16. Gara domenica alle 15. Qui tutti gli orari e non solo di F1, perché in pista ci saranno anche F3, F2 e Porsche Supercup. Tutto il fine settimana è LIVE Sky e in streaming su NOW