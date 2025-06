Lewis Hamilton soddisfatto dopo il 4° posto allo Spielberg : "Devo ringraziare tutti a Maranello, il nuovo fondo ci ha aiutati a essere in questa posizione. A livello operativo il team è stato perfetto, anche con l'assetto: è stata una qualifica migliore. Siamo passati al Q3 salvando due Soft, questo ha dato una spinta. Ma servono ancora più prestazioni per la pole. Gara? Portare tanti punti". Guarda il video. Il GP è live domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

