Charles Leclerc commenta lo splendido 2° posto nelle qualifiche in Austria: "Sono soddisfatto di questa prima fila, il team ha continuato a spingere portando pezzi nuovi che hanno fatto sicuramente la differenza. E' stato un buon inizio di weekend, la macchina in gara solitamente è migliore e spero di mettere pressione alla McLaren". Guarda il video. Il GP è live domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE