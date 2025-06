F3, Wharton vince la Sprint Race in Austria: risultati e classifica

Prima gara del weekend di F3 che va in archivio: sul traguardo arrivano nell’ordine Wharton (ART), Giusti (MP), Ugochukwu (Prema) e Tsolov (Campos). Il bulgaro recupera altri punti preziosi sul brasiliano in classifica. Virtualmente sono 88 i suoi punti (contando anche i due della pole) contro i 106 di Camara. Otto punti in meno di quanti fossero alla vigilia del weekend. Domenica la Feature Race LIVE su Sky e in streaming su NOW alle 8.25 F1, GP AUSTRIA: DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

James Wharton vince la Sprint Race della Formula 3 in Austria. Sul podio, assieme al pilota australiano della ART Grand Prix anche Giusti della MP e Ugochukwu della Prema.

Dopo aver conquistato la sua seconda pole stagionale, il bulgaro Nikola Tsolov (Campos) si accomoda in sesta fila sulla griglia della Formula 3 al via della Gara Sprint del Red Bull Ring, così come previsto dal regolamento che prevede l’inversione dei primi dodici tempi in qualifica. Pertanto dalla prima fila scattano Wharton (ART) e Giusti (MP), con l’italiano Badoer (Prema) subito a ridosso in seconda fila. Il leader del campionato Camara (Trident) si accomoda in terza Fila. Alla partenza del giro di ricognizione stalla Del Pino (MP), che tuttavia riesce poi a ripartire e risalire lo schieramento.

Al via il gruppo delle trenta monoposto parte rabbioso in direzione della prima difficile curva, dove i rischi sono decisamente moltiplicati dal disegno del circuito. E se in testa sfila Wharton, dietro Inthraphuvasak rischia di tamponare Camara. Badoer è quinto dietro a Giusti, Wurz e Ucochukwu. Camara è sesto, Tsolov è ottavo. Al secondo giro, in curva 3 contatto multiplo innescato da Ho e ne fanno le spese anche Taponen, Hedley e Sharp. Safety Car. Si riparte al quinto giro dei ventuno previsti. Errore di Badoer che perde posizione da Ugochukwu. Al settimo passaggio Delpino rompe l’ala nel contatto con Benavides. Rientrano entrambi in pit lane. Al pit anche Domingues.