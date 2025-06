"Il mio cuore è e resterà sempre rosso, sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive che produce auto stradali e non si occupa di Formula 1". Così in una dichiarazione all'ANSA, l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo ha commentato la notizia del suo nuovo incarico nella casa inglese, precisando che il suo ruolo non è operativo nelle corse, ma si riferisce solo al CdA del settore Automotive. Come riportano i documenti depositati presso la Companies House del Regno Unito in data odierna, 28 giugno 2025, Montezemolo entra nella struttura societaria del gruppo inglese. Nello specifico, McLaren Group Holdings è la holding che detiene partecipazioni in McLaren Group Ltd, che a sua volta è proprietaria di maggioranza di McLaren Racing Ltd, il team che compete in Formula 1 e in altre (numerose) categorie del Motorsport tra cui anche IndyCar e Formula E. La nomina arriva in un momento di grandi cambiamenti per la casa automobilistica britannica: ad aprile 2025 il fondo sovrano CYVN Holdings di Abu Dhabi ha completato l'acquisizione di McLaren Automotive e di una partecipazione non di controllo nel business racing di McLaren.

Approfondimento Luca Cordero di Montezemolo nuovo director della holding McLaren