Al Red Bull Ring si va verso la caccia grossa all'undicesima pole position della stagione. McLaren sempre avanti nelle ultime due sessioni di libere, ma sarà una qualifica tiratissima. Verstappen, che qui sa come si vince, è in agguato. E occhio alle Ferrari, apparse in palla nelle ultime prove. Il via alle 16: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

