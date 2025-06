Luca Cordero di Montezemolo entra nel board di McLaren Automotive, che ha una quota di minoranza ma non ha la responsabilità delle attività legate al motorsport e quindi alla F1. L'ex presidente della Ferrari è stato nominato tra i director della McLaren Group Holdings Limited: ecco di cosa si tratta, qual è la struttura e chi la governa

Luca Cordero di Montezemolo in McLaren. Nelle ultime ore questa notizia sull'ex presidente della Ferrari ha fatto un scalpore, ed è comprensibile da un certo punto di vista, ma va precisato che il nuovo ruolo non avrà nulla a che fare con la Formula 1. Montezemolo, infatti, entra nel board di McLaren Automotive, ma non avrà un legame diretto con la gestione sportiva: è stato infatti nominato tra i director della McLaren Group Holdings Limited.

I ruoli ricoperti da Montezemolo prima della McLaren Montezemolo, nato nel 1947 a Bologna (ex vice presidente onorario della squadra di calcio), è stato numero uno della Ferrari dal 1991 al 2014 e in precedenza direttore sportivo del team di Formula 1 a Maranello dal 1973 al 1977. L'avventura con la Rossa è stata ricca di successi e titoli mondiali, ma nella sua storia c'è tanto altro. E' stato anche al vertice di Fieg, Confindustria, Fiat, Maserati, Alitalia. Sul fronte automotive è stato presidente delle citate Fiat, dal 2004 al 2010, Maserati, dal 1997 al 2005. Questo giustifica senz'altro l'importanza del suo passaggio a McLaren.

McLaren Group Holdings Limited: cos'è e da chi è composto Una data fondamentale è quella dello scorso 3 aprile, quando CYVN Holdings - fondo sovrano di Abu Dhabi - ha acquisito la divisione Automotive di McLaren che dovrà coordinare tutte le attività del brand britannico per la produzione delle supercar, oltre che a progetti legati all’elettrico e alla valorizzazione del marchio McLaren. E in quetsa operazione rientra anche il motorsport, con il fondo di Abu Dhabi che nel completare la sua operazione di acquisizione ha ottenuto anche una partecipazione di minoranza nella McLaren Racing. Insomma per CYVN un progetto industriale ampio, molto ampio, per lo svuluppo del brand di Woking. In questo contesto s'inserisce l'arrivo di Montezemolo che farà parte dei 9 dirigenti della holding.

Ma a chi fa capo invece McLaren Racing? Spiegata la struttura della divisione Automotive di McLaren, ora dunque acquisita dal fondo sovrano di Abu Dhabi - è lecita una domanda: ma la McLaren Racing a chi fa capo? La parte dell’azienda legata a tutte le attività di motorsport ha come investitore di riferimento la Bahrain Mumtalakat Holding Company, altro fondo sovrano, con la CYVN Holdings di Abu Dhabi che - come già sottolineato -ne detiene una minoranza. A questo punto è lecito pensare che non sia stato un casp la presenza di Montezemolo al GP di F1 in Bahrain il 10 aprile scorso.