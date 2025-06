Lewis Hamilton commenta il 4° posto in Austria: "Come team siamo progrediti ed è bello. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. E' importante essere il secondo team più veloce. In gara fatico ancora un po' con il sottosterzo, i freni sono un problema da gestire e siamo arrivati più vicini di sempre. Dobbiamo attaccare, penso che possiamo ancora migliorare". Guarda il video. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

