Charles Leclerc commenta il podio in Stiria: "Valuto il nostro weekend molto positivo, ma il passo non era sufficiente per stare con le McLaren. Non ho rimpianti, era il miglior risultato possibile. Gli aggiornamenti ci hanno spinto per fare un passo in avanti, ma le McLaren sono ancora troppo veloci. La vittoria? Mi manca, spero nelle prossime gare". Guarda il video. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS