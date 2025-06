Primo Verschoor (MP), alla sua terza vittoria stagionale, davanti a Dunne (Rodin) e Fornaroli (Invicta). L'olandese torna così leader del campionato alla vigilia di Silverstone, con 114 punti, davanti a Dunne (108) e Crawford (85). Fornaroli risale al quarto posto assoluto con 83 punti. Continua il momento difficile di Minì. Oggi la F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP AUSTRIA: ULTIME NEWS VERSO IL GP

La Formula 2 saluta l'Austria con il successo di Verschhor nella Feature Race. Il pilota del team MP precede al traguardo Dunne (Rodin) e l'italiano Fornaroli (Invicta). Dopo un sabato da dimenticare, anche una domenica da lasciarsi subito alle spalle per Minì con il motore che lo abbandona praticamente da subito

Archiviato il successo di Pepe Martì (Campos) di ieri, si affronta la Feature Race con una visione d’insieme di una classifica sempre più corta e difficile da interpretare, alla quale mancano -tuttavia- ancora i guizzi dei piloti italiani, di nuovo frenati da una buona dose di sfortuna, manifestatasi al Red Bull Ring proprio all’ultimo giro della Sprint Race, allorché Cordeel (Rodin) girandosi è diventato un ostacolo improvviso e inevitabile per Minì (Prema), che lo ha preso in pieno innescando un triplo tamponamento che ha coinvolto anche Fornaroli (Invicta) quando già i nostri alfieri pregustavano il sapore di punti preziosi. Invece nulla, altra pagina da voltare con delusione e nuova griglia sulla quale schierarsi con rinnovata grinta e fiducia. In prima fila si schiera proprio il pilota piacentino, autore di una bella pole position venerdì.

Accanto a Fornaroli si sistema Martins (ART). Subito dietro ci sono Verschoor (MP), secondo in classifica generale e ‘Calimero’ Minì (Prema), a caccia di un po’ di buona sorte per riscuotere i crediti accumulati. Il leader del campionato Dunne (Rodin), che venerdì ha assaggiato il sapore della McLaren F1, si posiziona in quarta fila. Solo in ottava fila Lindblad (Campos), terzo in graduatoria, penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica. Al via c’è un po’ di confusione al centro del gruppo, che si sgrana in prossimità della prima curva. Dunne tocca Cordeel, ma il primo leader della corsa è Fornaroli, poi Verschoor, quindi Martins e Minì. Neanche mezzo giro e il motore del palermitano comincia a fumare… Sfortunatissimo Minì, tutte a lui. Gara finita e gara finita anche per Miyata (ART). Al terzo e quarto giro anche Durksen (Aix) e Montoya (Prema) hanno problemi. Al settimo giro iniziano a rientrare al pit i piloti partiti con le gomme supersoft, tra i quali Martins. Verschoor e Fornaroli rientrano all’ottavo. Situazione dopo il cambio gomme: Martins primo grazie all’undercut, poi Verschoor e Fornaroli terzo. Poi quinto mentre scalda le gomme, scavalcato da Martì e Dunne.