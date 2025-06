Tsolov vince davanti a Stenshorne e Tramnitz. Camara è solo sesto, ma basta per mantenere la testa della classifica per un solo punto alla vigilia della trasferta in Gran Bretagna, a Silverstone. Oggi la F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW



Nikola Tsolov domina a Spielbreg e vince la Feature Race che chiude il weekend della Formula 3 in Austria. Il pilota del team Campos precede al traguardo Stenshorne e Tramnitz. Chiude al sesto posto il leader del campionato Camara e la stagione diventa sempre più aperta.

E’ stata davvero dura da digerire per Ugo Ugochukwu e per il Team Prema la penalizzazione a freddo arrivata nel pomeriggio di ieri, a seguito della quale il pilota americano si è visto cancellare il terzo posto che aveva ottenuto nella Gara Sprint della Formula 3 del Red Bull Ring con la conseguente retrocessione al sedicesimo posto nella graduatoria di arrivo. Il tutto per colpa di una difesa molto estrema sul bulgaro Tsolov in curva 1, che gli è costata dieci secondi di penalità e una beffa dalla quale di certo non sarà stato facile riprendersi in vista della Feature Race di questa mattina che lo vede schierato in quarta fila, accanto al leader del campionato Rafael Camara (Trident), ieri molto in difficoltà nella bagarre in mezzo al gruppo e soltanto nono al traguardo.

Dalla prima fila scattano Tsolov (Campos), ora secondo in classifica generale a -18 dal brasiliano, e Benavides (Aix). Dalla quinta l’italiano Badoer (Prema), ieri autore di una buona prima parte di corsa, alla quale è poi seguito un errore banale durante un attacco a Wurz (Trident) che gli ha rovinato una bella prova, dimostrando un eccesso di entusiasmo e di ottimismo nel momento sbagliato. Dalla sesta fila si avvia, invece, il vincitore della Gara Sprint, James Wharton (ART). Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per la conquista di un posto al sole alla prima curva. Inthraphuvasak e DelPino scivolano indietro di una infinità di posizioni. Hedley va in testa coda. Ugochukwu e Camara si sfiorano, Tsolov primo leader, mentre Benavides e Stromsted battagliano alle sue spalle. Camara è quinto davanti a Badoer. Al terzo giro Benavides va in crisi e perde cinque posizioni. Errore di Giusti, che scivola diciassettesimo. Tsolov in testa davanti a Ugochukwu con un vantaggio di 1”9. In sesta posizione Badoer resiste a Benavides, che si ritrova dodicesimo. Al settimo passaggio Camara sorpassa Ugochukwu e guadagna la seconda posizione lanciandosi all’attacco di Tsolov. Terzo ora è Stromsted. Intanto Stenshorne supera Badoer, che scende al settimo posto. E poi perde ancora da Boya e Tramniz altri due posti. Badoer in difficoltà, lo passano anche Wurz e Benavides. All’undicesima tornata Tsolov ha 2” su Camara, poi Stromsted, Ugochukwu, Stenshorne, Tramnitz. Badoer rientra mestamente ai box con una sospensione danneggiata.