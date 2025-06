Tre sessioni di test e il GP dell'Azerbaijan anticipato di un giorno: sono queste le ultime ufficialità diffuse dalla Formula 1 e la Fia in vista della stagione 2026, l'anno della rivoluzione e dell'arrivo delle nuove monoposto agili. E nel fine settimana il circus arriva a Silverstone, dal 4 al 6 luglio live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS