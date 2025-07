Debutto in una sessione ufficiale di Formula 1 per Arvid Lindblad e Paul Aron. In occasione delle Libere 1 sul circuito inglese, il pilota dell'Academy Red Bull si metterà alla guida della monoposto di Yuki Tsunoda, mentre l'estone prenderà il posto di Nico Hulkenberg in Sauber

Manca sempre meno al GP di Gran Bretagna, dove in pista vedremo anche due facce nuove. In occasione della prima sessione di prove libere a Silverstone Arvid Lindblad e Paul Aron faranno il proprio debutto nella massima categoria. Solo poche settimane fa la FIA aveva concesso ad Arvid Lindblad la Superlicenza, nonostante il pilota non abbia ancora raggiunto l'età minima di 18 anni. Il pilota, attualmente impegnato in Formula 2 con Campos, prenderà il posto di Yuki Tsunoda. Debutto anche per il pilota di riserva Alpine, Paul Aron. In accordo con la scuderia francese, l'estone farà il suo debutto in Formula 1 alla guida della Sauber di Nico Hulkenberg.