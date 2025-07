Alpine, Steve Nielsen nuovo Managing Director

Novità in casa Alpine, dove Steve Nielsen è stato nominato Managing Director. Dopo la partenza di Oli Oakes dal ruolo di Team Principal a maggio, la scuderia francese era a caccia di una persona che potesse affiancare Flavio Briatore. La scelta è caduta su Nielsen, che lascerà il suo ruolo di Chief Motorsports Operations Officer presso la F1, per assumere il suo nuovo incarico il 1° settembre, prima del Gran Premio d'Italia a Monza. Briatore, che conosce Nielsen da decenni, continuerà ad avere la responsabilità generale del progetto. Sarà un ritorno a Enstone per Nielsen, che ha trascorso diversi periodi con la squadra sotto le precedenti vesti di Benetton, Renault e Lotus, incluso il ruolo di Direttore Sportivo durante gli anni vittoriosi del Campionato del Mondo 2005 e 2006. Per lui esperienze anche con Tyrrell, Honda, Toro Rosso e Arrows. Alpine ha anche confermato l'assunzione di Kris Midgley, che è entrato a far parte del team come Responsabile dello Sviluppo Aerodinamico. Midgley, che riporta al Direttore Tecnico Esecutivo David Sanchez, ha lavorato in precedenza a Enstone tra il 2007 e il 2013 e più recentemente in Ferrari come Principal Aerodynamicist.