Incredibile quanto capitato nelle FP3 a Silverstone. Sotto regime di bandiera rossa per il botto di Bortoleto, Ollie Bearman rientra a tutta velocità al box ma perde il controllo della sua Haas, va in testacoda e sbatte contro le barriere. Dura la sanzione dei commissari, che puniscono il britannico con 10 posizioni in griglia da scontare nel GP di Gran Bretagna e ben 4 punti sulla patente. Nel video il clamoroso incidente. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, QUALIFICHE LIVE