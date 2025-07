Inthraphuvasak vince e porta la Thailandia sul gradino più alto del podio. Stenshorne secondo, terzo gradino sale lo spagnolo Boya, autore di un finale incandescente. Camara solo ottavo: complici i risultati negativi dei suoi più diretti avversari in classifica, allunga di tre punti in graduatoria. Male gli italiani. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW F1, GP SILVERSTONE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 3

Mentre Rafael Camara (Trident) e Nikola Tsolov (Campos) continuano nella loro personale lotta a chi conquista più pole position in stagione, l’inversione dei primi dodici tempi in qualifica imposta dal regolamento regala altri due protagonisti al via della Gara Sprint di Formula 3 a Silverstone. A schierarsi in prima fila, infatti, sono il thailandese Inthraphuvasak (Campos) e il singaporiano Ho (Dams). Alle loro spalle Leon (Prema) e Nael (VAR), due piloti dal temperamento abbastanza caliente. Il primo dei piloti di alta classifica parte dalla terza fila ed è il norvegese Steshorne (Hitech).

Per trovare i tre dominatori della stagione bisogna scendere ancora più in basso sulla griglia: Tramnitz (MP) in quarta fila, Camara in quinta e Tsolov in sesta. A giudicare dalla composizione delle prime file, tuttavia, la prima impressione che si ricava è che alla prima curva, la Abbey, il gruppo potrebbe già ricevere il più classico degli scossoni. Allo spegnimento dei semafori la bagarre è totale. Sfila in testa Inthraphuvasak, davanti a Nael. Al secondo giro finisce nella sabbia Badoer. Safety Car. Tsolov scivola in ultima posizione, toccato dall’italiano. Camara è al momento fuori dai punti, per questo Trident lancia un ordine di scuderia a non intralciarne la rimonta. Si riparte al quinto giro. Stenshorne è subito terzo e Camara decimo. Al sesto giro il leader della corsa diventa Nael, utilizzando un track limit, poco dopo aver segnato il giro veloce della gara. Bissandolo poi nella tornata successiva. Van Hoepen intanto sale in quarta posizione ai danni di Ho. Al decimo giro il muretto dice a Nael di restituire la posizione a Inthraphuvasak, che torna primo.