Lewis Hamilton analizza il 4° posto a Silverstone: "Abbiamo guadagnato buoni punti. Il positivo del weekend sono state le prove, sull'asciutto siamo andati bene così come in qualifica. Mi sono sentito a mio agio con l'assetto, che forse non è buono in queste condizioni. Puoi trarre tante indicazioni da una gara come questa, penso di sapere cosa non voglio nella macchina". Guarda il video. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS