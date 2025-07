Charles Leclerc commenta il 14° posto a Silverstone: "La gomma è stata una scelta sbagliata, ma mi preoccupa di più il mio passo, che non c'era assolutamente. Sto facendo un setup estremo, pensavo pagasse sul bagnato e ho avuto la risposta. Sono molto deluso, c'è qualcosa di grosso perché facevo tanta fatica. E' stata una gara molto difficile". Guarda il video. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS