Lo storico consulente Red Bull, sugli account ufficiali del team, ha salutato l'oramai ex team principal Chris Horner licenziato nei giorni scorsi: "Lo ringrazio per tutto quello che abbiamo fatto insieme per oltre 20 anni"

"Io e Christian abbiamo lavorato insieme con grande successo per oltre 20 anni - sia in Formula 1 che in Formula 3000. Vorrei ringraziarlo sinceramente per tutto. In questo periodo, abbiamo potuto celebrare un numero incredibile di traguardi straordinari. Abbiamo aiutato a far crescere due campioni del mondo piloti e diversi vincitori del Gran Premio. Questa è sempre stata – ed è ancora – la strada della Red Bull". Così Helmut Marko, consulente Red Bull, sugli account ufficiali del team ha salutato l'oramai ex team principal Chris Horner licenziato nei giorni scorsi. Marko ha aggiunto: "Per quanto riguarda la situazione sportiva attuale: mancano ancora dodici gare e continueremo a lottare per il campionato Piloti finché sarà aritmeticamnete possibile".