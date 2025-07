Sia Leclerc che Hamilton, nel secondo (e ultimo) filming day svolto al Mugello, hanno provato la nuova sospensione posteriore sulla SF-25. Il monegasco ha girato in mattinata, mentre nel pomeriggio è stato il turno del sette volte campione del mondo. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

Giornata molto importante in casa Ferrari. Al Mugello, infatti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono scesi in pista per il secondo (e ultimo) filming day organizzato dalla Rossa. L'attenzione era tutta rivolta sulla nuova sospensione posteriore che è stata montata sulla SF-25. L'obiettivo era capire se questo nuovo elemento potrà essere utilizzato dalla scuderia di Maranello già nelle prossime gare (con la F1 che torna in pista in Belgio dal 25 al 27 luglio, tutto live su Sky e in streaming su NOW). Leclerc è stato il primo a girare in mattinata e a provare la nuova sospensione completando i primi 100 km sui 200 a disposizione. Nel pomeriggio, invece, è toccato a Hamilton.