Mentre negli uffici si discute lontani da occhi indiscreti, in fabbrica il lavoro sulla nuova sospensione posteriore va avanti spedito. Non è ormai più un segreto che la settimana prossima al Mugello Ferrari ha la pista prenotata per due giorni. Insieme a una macchina vecchia che servirà per allenare i piloti di riserva, la squadra italiana ha organizzato il secondo filming day per montare sulla SF-25 la sospensione modificata e verificare a terra che tutto funzioni e per lanciare così il debutto ufficiale in pista. Sospensione che insieme al nuovo fondo dovrebbe consentire un salto di qualità. Modifiche alla meccanica che potranno essere utili nella delibera delle sospensioni anche della macchina del prossimo anno. La stagione ha ormai preso la sua piega, ma dimostrare di saper correggere il presente serve sia per le classifiche che per gestire meglio il futuro.