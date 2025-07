Alla vigilia del GP del Belgio a Spa, Toto Wolff ha parlato all'emittente austriaca 'Orf' del futuro della Mercedes: "La direzione è quella di continuare con Russell e Antonelli. Questa è la nostra priorità". E sull’ipotesi Max Verstappen ha aggiunto: "Non si può non guardare un campione così, ma se si fa vacanza nelle stesse zone non significa automaticamente che si lavori insieme in F1..."

"La direzione è quella di continuare con George Russell e Kimi Antonelli. Questa è la nostra priorità numero uno". Alla vigilia del weekend di Spa Toto Wolff ha parlato così all'emittente austriaca Orf sul 2026 della Mercedes. "Non si tratta solo di una decisione del team. Anche i piloti devono sapere a cosa vanno incontro. Abbiamo sempre cercato di rispettare questa regola e faremo così anche stavolta", ha poi aggiunto riferendosi alle tempistiche relative alla decisione da prendere.

Sull'ipotesi Verstappen

Il manager austriaco ha parlato anche dell'ipotesi Max Verstappen: "Non si può non guardare a un campione così - ha concluso Wolff -. Ma se si fa vacanza nelle stesse zone non significa automaticamente che si lavori insieme in F1. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un caso che trascorriamo le vacanze in regioni simili...".