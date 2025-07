Per la prima volta nella storia della Red Bull al muretto box non ci sarà uno dei team principal più vincenti. A entrare a spalle larghissime nel paddock di Spa saranno sia Helmut Marko che Jos Verstappen, nel braccio di ferro contro Horner per ora hanno vinto loro. Ma anche in questo il nuovo boss della Red Bull, Laurent Mekies, dovrà riportare un po’ di serenità, che faccia bene a Max e non solo. Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

Sarà l’assenza più ricercata, quell'abitudine che sembrerà all’inizio quasi stridente non constatare più. Per la prima volta nella storia della Red Bull al muretto box non ci sarà più Christian Horner. Al di là delle motivazioni che hanno spinto i vertici della squadra austriaca a prendere questa drastica decisione, è un cambio che si farà sentire, in pista ma anche in factory a Milton Keynes, dove il manager britannico ha per forza di cose lasciato un vuoto importante dopo vent’anni di comando.



L'operatività e quotidianità delle dinamiche del team saranno forse quelle a subire meno il contraccolpo. Laurent Mekies, chiamato a sostituire Horner, ha un’empatia ma soprattutto un curriculum di tutto rispetto per gestire una squadra, oltre che una preparazione tecnica e regolamentare eccellente. Ma è il futuro a medio e lungo termine a preoccupare: da Newey a Rob Marshall, sono già tante le figure in posti chiave che da molto tempo hanno già lasciato il team, il timore di molti ora è che il gruppo un po’ perso si sgretoli ulteriormente e perda anche altre persone. Uno su tutti Max Verstappen. La possibilità che il quattro volte campione del mondo possa lasciare la Red Bull per cedere alle avance di Toto Wolff si è già trasformata in un tormentone estivo che non lesina illazioni e persino fantasia e ilarità.



Nel paddock di Spa, tra poche ore, a entrare a spalle larghissime saranno sia Helmut Marko che Jos Verstappen, nel braccio di ferro contro Horner per ora hanno vinto loro. Ma anche in questo Mekies dovrà riportare un po’ di serenità, che faccia bene a Max e non solo.