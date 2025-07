F2, tanta Italia sul podio a Spa: Fornaroli vince la Sprint, Minì 3°

Favolosa Italia nella Sprint di F2 in Belgio: vince Leonardo Fornaroli (Invicta), ma è festa anche con il terzo posto di Gabriele Minì (Prema). Tra loro il secondo posto del francese Victor Martins (ART). Con Cordeel e Goethe in prima fila per effetto del rovesciamento dei migliori dieci tempi in qualifica e Fornaroli (Invicta) in seconda, la Formula 2 prepara la partenza della gara Sprint spedendo in quinta fila il polesitter di domani Dunne. Proprio alle spalle di Minì - costretto a scontare cinque posizioni di penalità ereditate da una sanzione rimediata e non scontata a Silverstone. Al via molto bravo Fornaroli a scattare sulla destra e trovare un corridoio interno per prendere la leadership in prima curva, mentre dietro succede di tutto fra Crawford, Browning e Verschoor c'è un triplo contatto e l'olandese finisce in testa coda. Subito viene chiamata la Virtual Safety Car e il leader del campionato è già fuori gara, così come Browning. Al nono giro – metà corsa - alle spalle di Fornaroli e dietro Cordeel, sale Victor Martins. I due si toccano quando Martins cerca il sorpasso al dodicesimo giro: Cordeel è out e in pista torna la Safety Car.