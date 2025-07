In pista per assegnare la tredicesima pole position della stagione. Verstappen si candida per completare il suo super sabato dopo la Sprint, ma ci sarà sempre da fare i conti con le McLaren. E si attende un segnale dalle Ferrari che a Spa hanno portato la nuova sospensione posteriore. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI