McLaren, obiettivo vittoria n. 200 a Budapest

Doppio obiettivo, per una McLaren che ormai pensa da grandissima. A Budapest la squadra diretta da Stella e Brown ha nel mirino la vittoria numero 200, un numero che ha oltrepassato esclusivamente la Ferrari nel 2007.

Assicurarsi il decimo titolo costruttori ormai è una passeggiata guardando la classifica e soprattutto gli avversari. E per il muretto del team britannico diventa quindi anche meno stressante dover gestire la lotta tutta in famiglia tra Piastri e Norris che si sta animando. Dopo le due vittorie consecutive in Austria e Gran Bretagna, a Spa Norris ha accusato un colpo mica da ridere. La preparazione e il successivo sorpasso dell'australiano in quelle condizioni d'aderenza e visibilità sono state una mossa da mondiale.

I punti che li separano in classifica ora sono 16, 6 vittorie per Piastri, 4 per Norris con 4 pole a testa. Ma è nelle prime fasi di gara che l'australiano ha beffato di più il compagno: in prima fila son partiti insieme 5 volte di cui 4 davanti Lando, ma Piastri di quelle sfide dirette ne ha vinte 3.