Lewis Hamilton: a Budapest storie e numeri del passato che danno speranza al futuro

Il Circus vola verso Budapest per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale e Lewis Hamilton accenna un sorriso. L'Hungaroring è infatti una pista speciale in cui il pilota ha raggiunto numeri da record, regalando inoltre alla Formula 1 momenti storici di cui si è reso protagonista. Si parla però di passato che, per quanto possa essere recente, non modifica la situazione attuale di difficoltà con Ferrari, ma è sicuramente un'iniezione di fiducia per il weekend

Quattordici gare a guardare gli altri salire sul podio non le aveva mai fatte, le prime tredici stagionali nemmeno. Così come undici piazzamenti a punti senza stappare lo spumante, questa addirittura sequenza record di tutti i tempi. L' impatto di Lewis Hamilton in Ferrari è stato decisamente diverso rispetto a quello che lui e i tifosi sognavano. Le difficoltà di adattamento prima e le modifiche poi, specialmente in frenata nell'ultimo Gran Premio in Belgio, stanno rallentando il sette volte Campione del Mondo.

A Budapest Hamilton detiene numeri da brivido

Ora però arriva l'Ungheria e l'inglese nelle interviste post Spa si è detto molto ottimista e di aver capito la macchina lanciando la sfida - soprattutto a sé stesso - promettendo: "Sarò pronto per l'Hungaroring". Nessuna origine magiara, ma questa per Hamilton è un po' la pista di casa scorrendo tutti i record. Qui la prima vittoria in Mercedes nel 2013 e l'ultima pole, la numero 104 in carriera, nel 2023. Ma in mezzo statistiche che nessuno è riuscito a battere in nessun altro circuito del mondo. Anzi no, qualcuno ci è riuscito: Lewis Hamilton stesso.

Numeri da brividi: otto vittorie in Ungheria, 'auto-battuto' a Silverstone l'anno scorso (nove). Dodici podi, dietro al suo record di quattordici in Gran Bretagna. Nove pole position, mai nessun pilota in nessun circuito è partito così tante volte davanti. Più punti di tutti (286) e più giri in testa 487, anche qui nessuno è stato così tanto al comando in nessun tracciato. Si parla di passato, che per quanto possa recente, non modifica la situazione attuale ma è sicuramente un'iniezione di fiducia per invertire il trend.