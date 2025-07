"Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me", sono le prime parole di Fred Vasseur affidate al comunicato attraverso il quale la Scuderia di Maranello ha annunciato il suo rinnovo (non è però stata specificata la durata dell'accordo). "Questo rinnovo non è solo una conferma prosegue - il 57enne ingegnere francese - ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti".