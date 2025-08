Charles Leclerc, cosa è successo oggi alla sua Ferrari durante il GP di Ungheria di F1

Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren, Leclerc si è dovuto arrendere ad alcuni problemi che hanno fatto precipitare le sue prestazioni fino a subire il sorpasso di Russell al giro 62 e a perdere così il podio. "Problemi al telaio", dice il monegasco delusissimo nell'immediato post gara. Ma c'è anche un tema di pressione gomme: qui l'intera ricostruzione GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS DELLA GARA

Una pole position che aveva fatto pensare a una gara ben diversa per Charles Leclerc in Ungheria. E invece no, il monegasco deve arrendersi a un problema, forse più di uno, che nella seconda parte della gara ha portato a un crollo delle prestazioni della Ferrari #16 che alla fine ha chiuso addirittura al quarto posto. Ma cosa è successo a Leclerc?

Il team radio di Leclerc che fa scattare l'allarme: "Dovete ascoltarmi" Superata metà della gara, dove Leclerc aveva lottato con grande caparbietà dando l'impressione di poter centrare quantomeno il podio, è stato un team radio a far scattare l'allarme su una prestazione destinata a precipitare velocemente, fino a consegnare le prime due posizioni alle McLaren e la terza alla Mercedes di Russell. La comunicazione infuocata con il muretto anticipa il sorpasso della Freccia d'Argento e preannuncia il crollo: "Questo è incredibilmente frustrante, abbiamo perso tutta la nostra competitività. Dovevate ascoltarmi, avrei trovato un’altra strada per gestire questi problemi. Ora la macchina è assolutamente inguidabile, è un miracolo se riusciamo a chiudere a podio".

Telaio e pressione gomme: cosa è successo alla macchina di Leclerc "Ero solo un passeggero", ha detto nel post gara un delusissimo Leclerc a Sky. Il pilota ha indicato nel telaio della SF-25 il problema che ha compromesso il suo GP. E' questa la versione del team e va presa per buona, anche se c'è un tema di pressione gomme per l'ultimo set di bianche utilizzato sulla monopspto di Charles. Ne aveva parlato anche il team principal Fred Vasseur nell'immediato post gran premio: "Pressione delle gomme? Probabile, dobbiamo investigare. Il gap non era enorme, nei primi due stint eravamo in controllo e nel primo anche con un piccolo vantaggio su Piastri. Nell’ultimo avevamo 2’’ di distacco e abbiamo totalmente perso la gara". La pressione resta però un tema e nemmeno tanto sullo sfondo. Ed è strettamente collegato al plank.

Matteo Bobbi: "Pressione alzata per evitare il consumo del plank" La spiegazione la dà Matteo Bobbi: “A causa di un consumo del plank eccesivo - si sarebbe arrivati a fine gara con un logoramento oltre i limiti - nell'ultimo stint e con l’ultimo set di gomme bianche, è stata aumentata la pressione per alzare la macchina e salvaguardare così il plank. A questo punto la Ferrari ha perso guidabilità".