F1, GP Ungheria: le possibili strategie per la gara all'Hungaroring

Con le indicazioni fornite da Pirelli, andiamo a scoprire quali possono essere le strategie da adottare nel corso del GP d'Ungheria. Una o due soste? Qui tutti i dettagli.

In Ungheria nessun cambiamento sul piano delle gomme rispetto alle scelte dello scorso anno. Nel fine settimana di Budapest, con i semafori pronti a spegnersi alle 15, le mescole a disposizione delle squadre sono: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. La strategia più gettonata nel 2024 è stata quella a due soste, usando varie combinazioni fra C3 e C4. La gomma media ha avuto il rendimento migliore ed è stata montata da 13 piloti alla partenza, mentre gli altri sette si sono suddivisi fra Soft e Hard.