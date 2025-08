Il weekend a due facce della Ferrari

Dalla splendida pole di Leclerc ai problemi della domenica, passando per le discusse dichiarazioni di Hamilton: due giorni di forti emozioni per il team di Maranello, alcune positive e altre negative. Alla fine la Ferrari torna a casa con il rammarico di un podio sfumato e l'entusiasmo da ritrovare. In suo soccorso arriva la pausa, utile per rimettere insieme idee ed energie in vista delle ultime dieci gare della stagione