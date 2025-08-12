Guidare e parlare da pilota Ferrari

Dopo l'euforia iniziale che aveva fatto pensare a una stagione piena di successi, la 'Hamilton-Mania' si è spenta con il passare dei weekend. Oggi il sette volte campione del mondo si presenta davanti ai microfoni sfiduciato e avvilito, come se per la prima volta in carriera si sentisse inadeguato. Matteo Bobbi analizza per Sky Sport Insider il momento di Lewis in Ferrari, in pista e fuori