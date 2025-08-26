Cadillac si prepara al debutto in Formula 1 nel 2026 e decide di farlo puntando sull’esperienza di Valtteri Bottas e Sergio Perez, 427 GP in due. Una scelta che garantisce affidabilità ma che al tempo stesso solleva interrogativi sul futuro e lascia un po’ di rammarico per i giovani talenti esclusi come l’italiano Fornaroli, attuale leader della F2