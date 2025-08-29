F1, GP Olanda: il meteo del circuito di ZandvoortCHE TEMPO FA
A Zandvoort si va in pista per il quindicesimo appuntamento del Mondiale. Pioggia già nella giornata di giovedì, ma ecco cosa attenderci per la tre giorni del GP d'Olanda con le previsioni meteo. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Fine settimana condizionato dalla pioggia quello che attende la F1 alla ripartenza dopo la sosta estiva. A Zandvoort, in Olanda, precipitazioni sono previste da venerdì a domenica, qui tutti i dettagli e le temperature.
Il meteo per le prove libere del GP Olanda
Sotto l'influenza di un'area di bassa pressione, tempo nuvoloso e con alta probabilità di pioggia per le sessioni di libere. Previsti 5-10 mm. FP1: 18°C. FP2: 19°C. Temperatura massima: 19°C.
Le previsioni per libere e qualifiche a Zandvoort
Ancora nuvoloso e piovoso durante il giorno, poi un nuovo fronte previsto in serata. Possibili 3-7 mm di pioggia. Vento sostenuto da sud. FP3: 17°C. Q: 19°C. Temperatura massima: 19°C.
Previsioni meteo per il GP Olanda a Zandvoort
Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.