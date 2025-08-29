Leclerc: "Cerchiamo di ribaltare la situazione"

Esplora tutte le offerte Sky
Leclerc dopo le libere del GP Olanda: "Cerchiamo di ribaltare la situazione"

ferrari

Charles Leclerc ha chiuso con l'ottavo crono il venerdì di Zandvoort: "E' stata una giornata difficile, abbiamo problemi in due curve e lavoreremo per risolverli. Sarà dura lottare con McLaren e Aston, che sembrano molto veloci, ma cercheremo di ribaltare la situazione". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA: HIGHLIGHTS LIBERE

Ottavo tempo per Charles Leclerc nella prima giornata di libere del GP d'Olanda. Il monegasco, dopo una mattinata complicata, ha migliorato il suo passo con la Ferrari. 

"Venerdì difficile, abbiamo problemi in due curve"

"È stato un venerdì difficile, con la seconda sessione di libere leggermente migliore rispetto alla prima, anche se siamo ancora lontani da dove vorremmo essere. Dobbiamo fare tutto il possibile per ribaltare la situazione domani. Penso che sarà dura lottare con McLaren e Aston Martin che oggi sono state molto veloci. Le nostre principali difficoltà arrivano da due curve in particolare e lavoreremo per trovare una soluzione a questo problema"

