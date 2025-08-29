Leclerc: "Cerchiamo di ribaltare la situazione"

Charles Leclerc ha chiuso con l'ottavo crono il venerdì di Zandvoort: "E' stata una giornata difficile, abbiamo problemi in due curve e lavoreremo per risolverli. Sarà dura lottare con McLaren e Aston, che sembrano molto veloci, ma cercheremo di ribaltare la situazione". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA: HIGHLIGHTS LIBERE