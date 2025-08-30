F1, GP Olanda: la curva Tarzan vista dall'alto. Perché si chiama cosìla curiosità
La curva Tarzan di Zandvoort è uno dei tratti più caratteristici del circuito: un tornante sopraelevato e impegnativo che ha fatto la storia con sorpassi memorabili. Quale è l'origine del suo nome? Guarda il Gran Premio d'Olanda su Sky o in streaming su NOW
La curva Tarzan è la prima delle 14 curve del circuito di Zandvoort, lungo 4,259 km, e uno dei tratti simbolo della Formula 1. Nel tempo è stata modificata, ma resta un tornante secco da affrontare scalando oltre 200 km/h con 2,4 secondi di frenata. Qui, nel GP d’Olanda del 1979, Gilles Villeneuve mise a segno uno dei sorpassi più spettacolari della storia di questo sport, beffando Alan Jones. L’origine del nome non è certa, ma la versione più diffusa parla di un agricoltore locale, soprannominato "Tarzan", che concesse i suoi terreni per la costruzione di quel tratto di circuito a patto che la curva prendesse il suo nome.