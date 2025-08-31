Sanzione per il pilota italiano della Mercedes, responsabile per l'incidente con Leclerc al 53° giro del GP d'Olanda: due punti sulla patente. Il ferrarista, che stava uscendo dal box, è stato centrato dall'italiano in un tentativo di sorpasso. Ritiro per la Rossa e durante la gara, 10'' di penalità a Kimi (+ altri 5 per la velocità al rientro in pit lane). La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

L'INCIDENTE TRA ANTONELLI E LECLERC IN OLANDA: FOTO E VIDEO