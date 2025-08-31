Leclerc-Antonelli, incidente nel GP d'Olanda. FOTO e VIDEO
GP d'Olanda da incubo per la Ferrari, che dopo il botto di Hamilton al giro 23 deve ritirare anche la monoposto di Charles Leclerc, che al 53° giro viene colpito appena uscito dai box da Kimi Antonelli in un tentativo di sorpasso. Penalità per l'italiano, gara finita per il monegasco che poi resta sulla collinetta a guardare la gara. Guarda la sequenza dell'incidente.
RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE: VIDEO - HAMILTON A MURO: FUORI ANCHE LEWIS
- Incidente al giro 53 tra Kimi Antonelli e Charles Leclerc: il monegasco, che stava uscendo dal box, viene preso dall'italiano in un tentativo di sorpasso. Ritiro per la Ferrari, penalità di 10'' per il pilota della Mercedes
- La sequenza dell'incidente