Conto alla rovescia agli sgoccioli per la gara di Zandvoort. Dalla pole Piastri, con lui in prima fila l'altra McLaren di Norris per una battaglia Papaya che si preannuncia emozionante. Qui tutte le ultime news prima del via e tutto quello che c'è da sapere su pista, giri del GP, gomme, meteo. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW

In Olanda si va verso il quindicesimo GP della stagione di F1, un appuntamento che potrete seguire dalle 15 come sempre in diretta su Sky con un ampio pre e post gara. Sarà anche il penultimo atto per il circuito di Zandvoort che dal 2027 non sarà più nel calendario del campionato. Dalla pole scatta la McLaren di Oscar Piastri, che ieri ha beffato il compagno di squadra Lando Norris (sempre in testa al termine delle prove libere). L’australiano, leader del Mondiale, ha al momento 9 punti di vantaggio in classifica sul britannico. Cercherà di dare una gioia al suo pubblico l’olandese Max Verstappen, terzo in griglia con la Red Bull, mentre le Ferrari partiranno con il sesto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton.