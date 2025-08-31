Formula 1, oggi il GP Olanda: orari tv e ultime news da ZandvoortF1, ULTIME NEWS
Conto alla rovescia agli sgoccioli per la gara di Zandvoort. Dalla pole Piastri, con lui in prima fila l'altra McLaren di Norris per una battaglia Papaya che si preannuncia emozionante. Qui tutte le ultime news prima del via e tutto quello che c'è da sapere su pista, giri del GP, gomme, meteo.
In Olanda si va verso il quindicesimo GP della stagione di F1, un appuntamento che potrete seguire dalle 15 come sempre in diretta su Sky con un ampio pre e post gara. Sarà anche il penultimo atto per il circuito di Zandvoort che dal 2027 non sarà più nel calendario del campionato. Dalla pole scatta la McLaren di Oscar Piastri, che ieri ha beffato il compagno di squadra Lando Norris (sempre in testa al termine delle prove libere). L’australiano, leader del Mondiale, ha al momento 9 punti di vantaggio in classifica sul britannico. Cercherà di dare una gioia al suo pubblico l’olandese Max Verstappen, terzo in griglia con la Red Bull, mentre le Ferrari partiranno con il sesto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton.
Il programma del GP d'Olanda 2025 LIVE su Sky
- Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Cosa c'è sa sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000 spettatori
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
Pirelli, le scelte per il suo 500esimo GP in F1
Per la gara in Olanda la Pirelli (al suo GP numero 500) ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3.
GP OLANDA
Tutti i dettagli sulle mescole
Previsioni meteo per il GP Olanda a Zandvoort
Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.