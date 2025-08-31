Il comunicato della FIA

"Data la natura del tracciato, il Direttore di Gara aveva informato tutti i partecipanti che l'ultima curva prima della pit lane avrebbe esposto due bandiere gialle - si legge nel comunicato, uscito dopo circa sei ore dal fatto (14.23 e 14.25, ndr) -. Questo per garantire la sicurezza di chi si trovava in griglia e in pit lane. Il regolamento prevede che qualsiasi pilota che attraversi un settore di controllo con due bandiere gialle

debba "ridurre significativamente la velocità...". Abbiamo esaminato la telemetria disponibile nel sistema FIA. Abbiamo anche chiesto al team di fornirci i suoi dati di telemetria. Tutto ciò ha richiesto del tempo e di conseguenza la decisione è stata ritardata. Inoltre, l'Articolo 44.1 impone a tutti i piloti che percorrono più di un giro di ricognizione di percorrere la strada di ingresso ai box a "velocità notevolmente ridotta". I dati hanno mostrato che il pilota era entrato nel settore con due bandiere gialle a circa 20 km/h in meno rispetto alla sua velocità nello stesso punto delle sessioni di prove libere, aveva ridotto l'acceleratore nell'ordine del 10-20% e aveva alzato e frenato 70 metri prima all'ingresso in pit lane. Non abbiamo ritenuto che una riduzione di velocità di 20 km/h in un settore con doppia bandiera gialla costituisse una riduzione di velocità "significativa". Inoltre, non abbiamo ritenuto che la velocità con cui il pilota è entrato nella corsia di accesso ai box fosse "notevolmente" ridotta. Le linee guida sulle penalità per tale infrazione normalmente comporterebbero una penalità di 10 posizioni in griglia alla gara successiva. Tuttavia, dato che il pilota aveva tentato di ridurre la velocità e di frenare prima, abbiamo considerato questo fatto come circostanza attenuante e gli abbiamo imposto una penalità di 5 posizioni in griglia".