Pirelli fa festa a Zandvoort: sono 500 GP nel Mondiale di F1

Il Gran Premio d'Olanda rappresenta un tragiardo molto importante nella storia della Pirelli in Formula 1: sarà infatti questo il cinquecentesimo evento valido per il Campionato del Mondo in cui è presente in maniera ufficiale. Come ricorda la stessa Pirelli sul porprio sito ufficiale "è una storia iniziata in Gran Bretagna il 13 maggio 1950, proprio insieme a quella del Mondiale: quel fine settimana a Silverstone otto monoposto – quattro Alfa Romeo e quattro Maserati – erano equipaggiate con pneumatici Pirelli e tutti e tre i piloti sul podio – nell'ordine: Giuseppe Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell, tutti su Alfa – portarono al successo le gomme italiane. Da allora Pirelli è stata presente in 499 eventi, suddivisi attraverso tre ere: dal 1950 al 1958, dal 1981 al 1991 (con le eccezioni del 1987 e del 1988) e dal 2011 in avanti, da quando è stata nominata Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship". Per celebrare l'evento a Zandvoort, un dettaglio sulle gomme riporta il numero '500'.