Ferrari, Vasseur: "Come sempre impazienti per Monza, quest'anno ancora di più"

FERRARI

Il team principal della Rossa verso la gara di Monza: "Momento atteso, soprattutto dopo Zandvoort. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend"

CALENDARIO - IL CIRCUITO DI MONZA - "DRIVE TO MONZA"

Ferrari a Monza, il GP di casa. Con la voglia di riscattarsi e dimenticare il 'doppio' zero in Olanda ma nel complesso una stagione finora molto complicata. "Come ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista a Monza, quest’anno ancora di più, visto che veniamo dalla gara di Zandvoort nella quale non abbiamo ottenuto i risultati sperati pur avendo dimostrato di avere il passo per fare bene. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend, dal primo giro di prove libere all’ultimo della corsa di domenica", ha detto il tam principal Fred Vasseur

Vasseur: "Abbiamo fatto progressi, ma dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati prefissati"

"Nell'arco della stagione abbiamo fatto progressi in termini di competitività, ma con un gruppo di avversari così vicino nelle prestazioni, dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di poter contare sull'amore e sul sostegno dei nostri tifosi. 

"Mettere da parte le emozioni per concentrarci sul weekend"

"Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull'esecuzione perfetta del weekend, dal primo giro di prove libere all’ultimo della corsa di domenica. Nell'arco della stagione abbiamo fatto progressi in termini di competitività, ma con un gruppo di avversari così vicino nelle prestazioni, dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di poter contare sull’amore e sul sostegno dei nostri tifosi".

