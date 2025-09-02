Il team principal della Rossa verso la gara di Monza: "Momento atteso, soprattutto dopo Zandvoort. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend" CALENDARIO - IL CIRCUITO DI MONZA - "DRIVE TO MONZA"

Ferrari a Monza, il GP di casa. Con la voglia di riscattarsi e dimenticare il 'doppio' zero in Olanda ma nel complesso una stagione finora molto complicata. "Come ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista a Monza, quest’anno ancora di più, visto che veniamo dalla gara di Zandvoort nella quale non abbiamo ottenuto i risultati sperati pur avendo dimostrato di avere il passo per fare bene. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend, dal primo giro di prove libere all’ultimo della corsa di domenica", ha detto il tam principal Fred Vasseur.

Vasseur: "Abbiamo fatto progressi, ma dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati prefissati" "Nell'arco della stagione abbiamo fatto progressi in termini di competitività, ma con un gruppo di avversari così vicino nelle prestazioni, dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di poter contare sull’amore e sul sostegno dei nostri tifosi.Come ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista a Monza, quest'anno ancora di più, visto che veniamo dalla gara di Zandvoort nella quale non abbiamo ottenuto i risultati sperati pur avendo dimostrato di avere il passo per fare bene. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo".