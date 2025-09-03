Formula 1, Cadillac annuncia Colton Herta come test driver per il 2026

Cadillac ha annunciato che Colton Herta, che ha appena chiuso la sua ottava stagione in IndyCar, sarà il test driver del team, completando la line-up di piloti titolari formata da Valtteri Bottas e Sergio Perez. "Il mio sogno è sempre stato correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo verso quell'obiettivo" ha commentato l'americano, mentre il team principal Graeme Lawdon ha aggiunto: "La sua esperienza lo rende perfetto per questo ruolo"

Ci sarà anche Colton Herta nel paddock della Formula 1 nel 2026, con l'americano che, come annunciato oggi -3 agosto-, sarà parte del nuovissimo team Cadillac in qualità di test driver. L'americano, dunque, rinuncerà a proseguire la sua carriera in IndyCar, dove ha alle spalle 8 stagioni da pilota titolare. "Questa è un'opportunità da sogno, qualcosa per cui ho lavorato a lungo" ha commentato il 25enne, figlio dell'ex pilota IndyCar e ChampCar Bryan Herta. "Far parte dell'ingresso della Cadillac in F1 in un momento così cruciale è qualcosa a cui non potevo rinunciare. Il mio sogno è sempre stato correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo verso quell'obiettivo. Per ora, la mia concentrazione è tutta nel dare il massimo per Cadillac F1, contribuendo a costruire una squadra competitiva".