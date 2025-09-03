Formula 1, Cadillac annuncia Colton Herta come test driver per il 2026

Formula 1, Cadillac annuncia Colton Herta come test driver per il 2026mercato piloti
Cadillac ha annunciato che Colton Herta, che ha appena chiuso la sua ottava stagione in IndyCar, sarà il test driver del team, completando la line-up di piloti titolari formata da Valtteri Bottas e Sergio Perez. "Il mio sogno è sempre stato correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo verso quell'obiettivo" ha commentato l'americano, mentre il team principal Graeme Lawdon ha aggiunto: "La sua esperienza lo rende perfetto per questo ruolo"
Ci sarà anche Colton Herta nel paddock della Formula 1 nel 2026, con l'americano che, come annunciato oggi -3 agosto-, sarà parte del nuovissimo team Cadillac in qualità di test driver. L'americano, dunque, rinuncerà a proseguire la sua carriera in IndyCar, dove ha alle spalle 8 stagioni da pilota titolare. "Questa è un'opportunità da sogno, qualcosa per cui ho lavorato a lungo" ha commentato il 25enne, figlio dell'ex pilota IndyCar e ChampCar Bryan Herta. "Far parte dell'ingresso della Cadillac in F1 in un momento così cruciale è qualcosa a cui non potevo rinunciare. Il mio sogno è sempre stato correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo verso quell'obiettivo. Per ora, la mia concentrazione è tutta nel dare il massimo per Cadillac F1, contribuendo a costruire una squadra competitiva".
Il team principal di Cadillac, team principal di Cadillac: "Herta perfetto per questo ruolo"
"Colton è un pilota eccezionalmente talentuoso, con velocità comprovata, capacità di gara e una maturità ben oltre i suoi anni" ha commentato, invece, il team principal di Cadillac, Graeme Lowdon. "La sua esperienza nel motorsport americano di alto livello, come parte della famiglia TWG Motorsport, lo rende perfetto per questo ruolo e porterà alla nostra squadra una prospettiva, una visione e un'energia preziose e nuove mentre continuiamo a costruire per il futuro. Avere un pilota americano che si unisce a una squadra americana di Formula 1 è un momento estremamente significativo, non solo per il nostro team, ma per il motorsport statunitense nel suo complesso. Colton rappresenta la passione, l’ambizione e lo spirito competitivo che definiscono il Team Cadillac Formula 1, e siamo orgogliosi che porti con noi la bandiera americana sulla scena mondiale".