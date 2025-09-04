GP Monza, la conferenza piloti in LIVE STREAMING

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Monza in Italia
Si entra nel vivo del weekend di Monza con il primo appuntamento dall'Autodromo: conferenza piloti in diretta su Sky e in live streaming su Skysport.it. Per la Ferrari c'è Lewis Hamilton, presente anche Kimi Antonelli: è al suo primo GP d'Italia da titolare in F1. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Antonelli (Mercedes): “Rispetto a Imola, che è stata la mia prima gara di casa, per Monza ho gestito le energie in modo migliore. Sento che da questo punto di vista saprò come reagire e comportarmi per gestirle e arrivare col miglior carico di forze possibile. A Imola ero scarico, non credo accadrà ancora”
Alonso (Aston Martin): “Gare più corte? Non so, sarò davanti alla tv quando accadrà… Scherzi a parte, con Domenicali siamo in buone mani. Ma non credo sia necessario accorciare i gran premi”
Colapinto (Alpine): “Credo che Domenicali stia facendo un grande lavoro, ma non voglio commentare l’ipotesi di gare più corte. So solo che bisogna ringraziare per cosa è stato fatto finora per questo sport”
Antonelli (Mercedes): “Gare più corte? I weekend con le Sprint sono divertenti per me, movimentati. Penso che le gare più corte non credo funzionerebbero davvero. Si dovrebbero applicare tante regole in termini di pit stop, mentre in una gara più lunga c’è più tempo per costruire la tua prova. Ma, ripeto, i weekend con le Sprint a me divertono”
Alonso (Aston Martin): “La pista è cambiata negli anni, ho guidato qui anche in configurazioni diverse. Sono cambiate anche le macchine, cosa che ha reso ulteriormente diverso guidare qui. Non che ora sia più semplice, ma le vetture sono costantemente sotto controllo. In passato qui percepivi il pericolo e l’adrenalina. Abbiamo congegni, come l’halo, che in passato non c’erano
Antonelli (Mercedes): “Anche se le cose non sono andate bene ultimamente, bisogno concentrarsi al massimo per fare bene in ogni dettaglio”
Alonso (Aston Martin): “Abbiamo più fiducia, anche in vista del 2026. È bello tornare a una collaborazione tra fabbrica e pista più normale e sviluppare la prossima macchina sapendo che gli strumenti funzionano correttamente”
Colapinto (Alpine): “Ci aspettano 9 gare che ho già disputato e spero questo possa aiutarmi. A Monza bei ricordi a partire da quanto avvenuto nel 2024. Ora ho più fiducia nella vettura e a recuperare quelle sensazioni che non sono riuscito ad avere presi. Gli ingegneri mi stanno aiutando tanto, ma dobbiamo lavorare ancora duro. La pista può essere difficile visti i tanti rettilinei, ma dobbiamo cercare di cogliere le opportunità”
Antonelli (Mercedes): “Rispetto a Imola oggi l’approccio è diverso, so cosa fare e come muovermi per dare il cento per cento”
Antonelli (Mercedes): “Da Monza 2024 ad oggi sono successe tante cose. Ricordi positivi e meno, ma questo è un weekend molto speciale. Qui per me è iniziato tutto con l’annuncio della Mercedes, ma in generale credo che finora sia andata bene. Come potrà andare stavolta? Difficile dirlo, le macchine si avvicinano sempre di più. Qui come Montreal? Qui c’è meno carico, ma ci sono delle similitudini nella prima parte del giro. Speriamo però di tornare a quei risultati. Anche perché torniamo alla vecchia sospensione…”
Alonso (Aston Martin): “Singapore e il Brasile potrebbero essere altri due circuito a noi, ma affrontiamo ogni weekend al massimo per vedere ad Abu Dhabi in che posizione saremo”
Alonso (Aston Martin): “La macchina va molto meglio rispetto all’inizio della stagione, quando non avevamo una macchina per la top 10. Ora possiamo lottare e andare a punti. La macchina ora è molto diversa. A livello meccanico non abbiamo cambiato molto, ma a livello aereodinamico è molto più stabile da guidare”
Alonso (Aston Martin): “Le speranza alla vigilia di Monza? Ultimamente siamo andati bene, ma veniamo qui con cautela. È un circuito in cui l’efficienza conta molto, come a Spa dove non abbiamo brillato. Ma speriamo di andare un po’ meglio, anche se immaginiamo che non andrà come nelle ultime due gare”
VIA ALLA CONFERENZA PILOTI DEL GP D'ITALIA 2025
Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale corre a casa nostra! Pronti a seguire con voi la conferenza piloti del GP d'Italia: diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Attesa finita, si comincia!
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Antonelli (Mercedes)
- Alonso (Aston Martin)
- Colapinto (Alpine)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Hamilton (Ferrari)
- Tsunoda (Red Bull)
- Sainz (Williams)
Ferrari, la livrea per il GP Monza: omaggio a Niki Lauda
La livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza è un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975 "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T", si legge sugli account social della Scuderia. Qui tutti i DETTAGLI.
Anche i caschi di Leclerc e Hamilton sono un omaggio a Lauda
Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa della Ferrari. Per l'occasione, come fatto sulla SF-25, il tributo è al design di Niki Lauda, diventato negli anni un classico: il monegasco riprende il rosso, il sette volte campione del mondo il nome della leggenda austriaca sui due lati del casco. E su entrambi è presente lo storico stemma rettangolare del Cavallino Rampante. LE FOTO
Ferrari a Milano, evento 'Drive to Monza': le FOTO da Palazzo Reale
Numerosissimi sin dal primo pomeriggio i tifosi delle Ferrari che hanno abbracciato i piloti Leclerc e Hamilton nella serata che ha dto il via al GP d'Italia 2025. La loro passione in vista del GP più atteso della stagione! Qui le FOTO più belle
Leclerc a 'Drive to Monza': "Spero che la terza vittoria arrivi quest'anno"
Così Charles Leclerc a Sky durante l'evento organizzato da Ferrari, "Drive to Monza", dopo il primo contatto con i tifosi con la Scuderia al palazzo Reale di Milano: "Non mi abituo mai a queste sensazioni, ogni volta che veniamo qui è incredibile. Non ci sono parole per descrivere questo tifo. Essere piloti Ferrari a Monza è speciale, l'evento lo dimostra". E sugli obiettivi in vista del GP aggiunge: "In francese si dice 'mai due senza tre', speriamo che la terza sia quest'anno. Daremo il 2000%. L'emozione su quel podio, con tutti voi sotto, è bellissima".
Hamilton: "Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre"
Hamilton è intervenuto su Sky nel corso dell'evento 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%', organizzato a Palazzo Reale a Milano. Marea rossa per entrambi i piloti, che hanno potuto iniziare ad assaporare l'atmosfera che vivranno da venerdì per il GP d'Italia a Monza "Bellissimo essere qui, in un posto meravoglioso. Essere un pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre. Quando ricevi a Monza l'affetto dei tifosi Ferrari dopo una vittoria deve essere straordinario. L'ho visto con Charles e non ci sono parole per descrivere tutto questo", ha detto Lewis
Tutto sul circuito di Monza
Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. L'APPROFODIMENTO
Le gomme Pirelli per il GP d'Italia
A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione. Qui tutti i DETTAGLIdal fornitore unico del Mondiale
Nella puntata precedente... gli HIGHLIGHTS del GP d'Olanda
Tutti gli appuntamenti in pista nel Tempio della velocità
Il weekend del Gran Premio più veloce della stagione inizia giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Cosa vedremo oggi live su Sky Sport F1
- Ore 14.15: Kimi’s Room
- Ore 14.30: conferenza stampa piloti
- Ore 16.30: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 5 settembre
- Ore 9.30 F3 - Prove Libere
- Ore 10.55: F2 - Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 - Prove libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.35: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Prove libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 settembre
- Ore 9.10: F3 - Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 - Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 - Sprint Race
- Ore 15.15 Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 settembre
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy