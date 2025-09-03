Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Ferrari a Milano: l'evento Drive to Monza in live streaming

GUIDA TV

Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1.  Alle 19.30, in diretta su Sky, i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%'. Un'occasione per vivere l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube. Non mancate!

NEL TEMPIO DELLA VELOCITA': LA STORIA DEL CIRCUITO DI MONZA

Da oggi si entra nel vivo della settimana del GP d'Italia. Il primo grande appuntamento questa sera alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell'evento "Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%", in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i segreti del suo weekend di gara nello speciale “Kimi’s Room”, un tour che porterà tifosi e appassionati all’interno del motorhome Mercedes, il luogo dove il pilota italiano trascorre il suo tempo tra una sessione e un’altra del weekend.

'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%', oggi live su Sky

  • Diretta da Milano, Palazzo Reale: ore 19.30 su Sky Sport F1 (canale 207)
  • Evento anche in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube

Formula 1: Altre Notizie

Oggi 'Drive to Monza', live streaming alle 19.30

GUIDA TV

Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1.  Alle 19.30, in...

Vasseur: "Impazienti per Monza, quest'anno di più"

FERRARI

Il team principal della Rossa verso la gara di Monza: "Momento atteso, soprattutto dopo...

R3TO lancia '44' , videoclip dedicato a Hamilton

DA NON PERDERE

Il videoclip da non perdere di R3TO: il sogno di un bambino che diventa leggenda. Il racconto in...

Monza, presente e futuro: ruolo centrale nella F1

GP ITALIA

L'Autodromo brianzolo, che nel fine settimana sarà il teatro dell'atteso GP d'Italia, guarda al...

'Benetton Formula', in autunno su Sky

IL DOCUMENTARIO

In autunno, su Sky e NOW, un'altra tappa con la storia della Formula 1 con il nuovo documentario...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS