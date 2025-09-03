F1, Ferrari a Milano: l'evento Drive to Monza in live streamingGUIDA TV
Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1. Alle 19.30, in diretta su Sky, i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%'. Un'occasione per vivere l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube. Non mancate!
Da oggi si entra nel vivo della settimana del GP d'Italia. Il primo grande appuntamento questa sera alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell'evento "Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%", in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i segreti del suo weekend di gara nello speciale “Kimi’s Room”, un tour che porterà tifosi e appassionati all’interno del motorhome Mercedes, il luogo dove il pilota italiano trascorre il suo tempo tra una sessione e un’altra del weekend.
'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%', oggi live su Sky
- Diretta da Milano, Palazzo Reale: ore 19.30 su Sky Sport F1 (canale 207)
- Evento anche in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube