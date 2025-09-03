Esplora tutte le offerte Sky
Alesi torna in pista con la Ferrari 412 T2 del 1995 a Monza: sarà un giro da non perdere!

GP ITALIA

A Monza, in occasione del GP d’Italia, Jean Alesi omaggerà i tifosi Ferrari con un ritorno in pista al volante della 412 T2 del 1995. Entra nel vivo il weekend di Monza: dal 5 al 7 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TVCOME SEGUIRE L'EVENTO FERRARI: 'DRIVE TO MONZA' 

Domenica, poco prima del via del GP d’Italia a Monza, Jean Alesi tornerà in pista al volante della Ferrari 412 T2 del 1995, l’ultima monoposto con motore V12. La vettura sarà curata e gestita dal reparto Formula 1 Clienti di Maranello, riportando in azione un pezzo di storia del Cavallino Rampante. Per i tifosi sarà l’occasione di rivivere le emozioni che Alesi regalò con la tuta rossa tra il 1991 e il 1995. Ma lo spettacolo non si ferma qui: dopo la livrea speciale per il gran premio di casa, la Scuderia ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere i fan. Tra queste, l’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0.0%” con Charles Leclerc e Lewis Hamilton il 3 settembre alle 19:30 a Palazzo Reale e l’incontro con i piloti della Rossa già nel pomeriggio al Flagship Store di via San Raffaele, dove aprirà anche il “Replica pop-in” con prodotti in edizione speciale dedicati alla ricorrenza.

Monza, Jean Alesi torna in pista con Ferrari

GP ITALIA

Ferrari, 312 T di Lauda in esposizione a Maranello

DA NON PERDERE

E' la monoposto che vinse il titolo Mondiale con Lauda nel 1975 e ha ispirato la livera per la...

Oggi 'Drive to Monza', live streaming alle 19.30

GUIDA TV

Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1.  Alle 19.30, in...

Monza, la F1 a casa nostra: domenica GP alle 15

GUIDA TV

Attesa finita, su il sipario sull'appuntamento di Monza. Giovedì la conferenza dei piloti alle...

Vasseur: "Impazienti per Monza, quest'anno di più"

FERRARI

Il team principal della Rossa verso la gara di Monza: "Momento atteso, soprattutto dopo...
