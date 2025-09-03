Domenica, poco prima del via del GP d’Italia a Monza, Jean Alesi tornerà in pista al volante della Ferrari 412 T2 del 1995, l’ultima monoposto con motore V12. La vettura sarà curata e gestita dal reparto Formula 1 Clienti di Maranello, riportando in azione un pezzo di storia del Cavallino Rampante. Per i tifosi sarà l’occasione di rivivere le emozioni che Alesi regalò con la tuta rossa tra il 1991 e il 1995. Ma lo spettacolo non si ferma qui: dopo la livrea speciale per il gran premio di casa, la Scuderia ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere i fan. Tra queste, l’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0.0%” con Charles Leclerc e Lewis Hamilton il 3 settembre alle 19:30 a Palazzo Reale e l’incontro con i piloti della Rossa già nel pomeriggio al Flagship Store di via San Raffaele, dove aprirà anche il “Replica pop-in” con prodotti in edizione speciale dedicati alla ricorrenza.