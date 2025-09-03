La Ferrari ha svelato la livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza. E' un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975: "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T". Qui tutti i dettagli. Il weekend, in programma dal 5 al 7 settembre, è live su Sky e in streaming su NOW



