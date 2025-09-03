F1, Ferrari presenta la livrea per il GP Monza: omaggio a Niki Lauda
La Ferrari ha svelato la livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza. E' un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975: "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T". Qui tutti i dettagli. Il weekend, in programma dal 5 al 7 settembre, è live su Sky e in streaming su NOW
- Livrea speciale per la SF-25, ispirata alla 312 T, e divise che rimandano al 1975. Al centro dell’attenzione anche i tifosi, pronti ad abbracciare il due volte vincitore del GP d'Italia Charles Leclerc e a sostenere Lewis Hamilton per la prima volta in rosso all'Autodromo Nazionale.
- In occasione del Gran Premio d'Italia a Monza - si lgge nella nota ufficiale del team - la Scuderia Ferrari HP rende omaggio al cinquantesimo anniversario del primo titolo mondiale conquistato da Niki Lauda. Correva l’anno 1975 e l’austriaco, al volante della fantastica Ferrari 312 T, scrisse una pagina fondamentale nella storia del team e dell’azienda che visse il suo culmine proprio all’Autodromo Nazionale, davanti a una marea di tifosi che si arrampicarono ovunque – anche dove non si poteva – per assistere dal vivo a quel momento.
- Quella domenica 7 settembre, con il successo colto da Clay Regazzoni sull’altra Ferrari, e il terzo posto di Lauda, veniva infatti sancito il ritorno al vertice della Scuderia, di nuovo prima tanto nella classifica Piloti che tra i Costruttori, ponendo fine a undici anni di attesa e aprendo un ciclo che sarebbe durato (con una sola eccezione) fino al 1979.
- La livrea del 1975 per l’occasione rivivrà sulle monoposto di Leclerc e Hamilton grazie al nuovo sistema di wrapping creato in collaborazione con il title partner HP che ha debuttato con la carrozzeria speciale sfoggiata al GP di Miami. Questa nuova tecnologia ha permesso di modificare il disegno della vettura in maniera significativa grazie al fatto di avere a disposizione una pellicola in PVC riciclabile più leggera rispetto alla precedente e più resistente alle alte temperature che si sviluppano sulle monoposto di F1.
- Le SF-25, dunque, riporteranno in auge i tratti distintivi della leggendaria 312 T. La tonalità del rosso sarà la stessa della vettura di cinquant’anni fa e non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria, così come i nomi dei piloti scritti in corsivo. Anche i numeri di gara saranno coordinati, in nero, incasellati in una tabella portanumero bianca.
- L'ala posteriore sarà color argento metallizzato, a ricordare l’alluminio che veniva utilizzato allora, prima che in Formula 1 arrivasse la fibra di carbonio.
- Il cofano che copre la power unit della SF-25 sarà ovviamente bianco, come quello della vettura di Lauda
- E anche le ruote avranno un disegno ispirato ai cerchioni dell’epoca.
- Qui la mitica 312 T