Non solo Ferrari, Monza è il GP di casa anche per Racing Bulls. La scuderia di Faenza ha organizzato un primo incontro con i tifosi nella giornata di mercoledì nel centro di Milano. Al teatro Alcione i piloti Hadjar, reduce dal primo podio in F1 conquistato domenica in Olanda, e Lawson hanno partecipato alla serata Piquadro nella quale hanno posato con i tifosi e si sono sfidati ai simulatori per un primo assaggio con il tracciato italiano

Monza è il Gran Premio di casa anche per Racing Bulls, che ha voluto fare un primo incontro con i tifosi già il mercoledì nel centro di Milano. Al teatro Alcione, i piloti Isack Hadjar, reduce dal primo podio in carriera in Olanda domenica scorsa, e Liam Lawson hanno partecipato alla serata di Piquadro per posare con i fan e si sono anche calati nei panni dei loro ingegneri simulando un pit stop virtuale. Durante la serata hanno dato un antipasto della corsa di domenica sfidandosi, seppur a distanza, sui simulatori allestiti all’interno del teatro, ovviamente sul tracciato di Monza che li ospiterà domenica. Racing Bulls ha avuto un’ottima prima parte di stagione e la seconda è ricominciata ancora meglio con il podio di Hadjar a Zandvoort. La scuderia faentina ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza nel 2020 con Pierre Gasly.