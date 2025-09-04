"Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna". Era il 2020 quando Giorgio Armani spiegava così la scelta di Charles Leclerc come testimonial di una sua campagna di moda. Armani e lo sport, un connubio diventato negli anni indissolubile e proficuo. E la scelta di Leclerc apparve perfetta in quella occasione. Tra i due un rapporto di stima e di amicizia che traspare dal messaggio di cordoglio che il pilota della Ferrari ha postato sui propri social dopo la notizia della morte del re della moda: "E' stato un onore conoscere e lavorare con una persona incredibile come te. Ci mancherai".